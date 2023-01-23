『Seattle Sports Stand Up Paddle Leash Black by Seattle Sports 並行輸入品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 09時 46分に出品され04月20日 09時 46分に終了予定です。即決価格は8,267円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Seattle Sports Stand Up Paddle Leash， Black by Seattle SportsSeattle Sports 059815 SUP Leash， 6ブランド：Seattle Sports商品サイズ：One Size高さ：5.8 cm横幅：18.7 cm奥行：21.8 cm重量：3893 g商品番号：059815色：Black素材：plastic