『イズミ メンズシェーバー（ブルー）IZUMI S-DRIVE（ソリッドシリーズ） 5枚刃 IZF-V579-A【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 15時 44分に出品され03月30日 15時 44分に終了予定です。即決価格は8,267円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イズミ メンズシェーバー（ブルー）IZUMI S-DRIVE（ソリッドシリーズ） 5枚刃 IZF-V579-A
【商品説明】
・タイプ:5
・ヒゲ剃り_くせヒゲ剃り:
・ヒゲ剃り_早剃り:
・ヒゲ剃り_深剃り:
・電源:充交両用
【サイズ】
高さ : 7.70 cm
横幅 : 12.50 cm
奥行 : 20.60 cm
重量 : 430.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8267円
529 入札履歴
終了
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