『イズミ メンズシェーバー（ブルー）IZUMI S-DRIVE（ソリッドシリーズ） 5枚刃 IZF-V579-A【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 15時 44分に出品され03月30日 15時 44分に終了予定です。即決価格は8,267円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イズミ メンズシェーバー（ブルー）IZUMI S-DRIVE（ソリッドシリーズ） 5枚刃 IZF-V579-A



【商品説明】

・タイプ:5

・ヒゲ剃り_くせヒゲ剃り:

・ヒゲ剃り_早剃り:

・ヒゲ剃り_深剃り:

・電源:充交両用



【サイズ】

高さ : 7.70 cm

横幅 : 12.50 cm

奥行 : 20.60 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。