『泉精器製作所 イズミ 電気シェーバー ソリッドシリーズ 5枚刃 往復式 本体丸洗い レッド (替刃 + 1個付) IZF-V579ーR-EA【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 02時 52分に出品され03月05日 02時 52分に終了予定です。即決価格は8,267円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
泉精器製作所 イズミ 電気シェーバー ソリッドシリーズ 5枚刃 往復式 本体丸洗い レッド (替刃 + 1個付) IZF-V579ーR-EA
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.10 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 20.50 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8267円
65 入札履歴
終了
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