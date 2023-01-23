『（まとめ）つめ切りSS OC-22（ペット用品）〔×12セット〕【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 07時 53分に出品され03月23日 07時 53分に終了予定です。即決価格は8,267円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 （まとめ）つめ切りSS OC-22（ペット用品）【×12セット】 【ジャンル・特徴】 猫・超小型犬用ミニつめ切りです。