『Osmo(オズモ) Osmo Creative Starter Kit for iPad - US Version (2019) 8GB ク【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 15時 14分に出品され03月24日 15時 14分に終了予定です。即決価格は8,267円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Osmo(オズモ) Osmo Creative Starter Kit for iPad - US Version (2019) 8GB ク



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 17.40 cm

横幅 : 29.00 cm

奥行 : 32.79 cm

重量 : 1.41 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ Osmo(オズモ)

Osmo

Creative

Starter

Kit

for

iPad

-

US

Version

(2019)

8GB

ク