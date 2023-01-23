『JNデイパック(ネイビー)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 11時 23分に出品され03月17日 11時 23分に終了予定です。即決価格は8,267円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JNデイパック(ネイビー)



【商品説明】

・メイン素材: 表地: ポリエステル

・収納可能サイズ: 21-30L

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・表地:ポリエステル



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 37.20 cm

奥行 : 49.60 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ JNデイパック(ネイビー)