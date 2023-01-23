『IJUN財布 二つ折り メンズ 小銭入れ付き ラウンドファスナー 植物タンニンなめし牛革 コンパクト 大容量 RFID スキミング防止 プレ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 01時 58分に出品され03月04日 01時 58分に終了予定です。即決価格は8,267円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

IJUN財布 二つ折り メンズ 小銭入れ付き ラウンドファスナー 植物タンニンなめし牛革 コンパクト 大容量 RFID スキミング防止 プレ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 15.20 cm

奥行 : 20.40 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ IJUN財布

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