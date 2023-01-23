『ピュアフラワー デンファレ・バラ P-MO-18【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 20時 13分に出品され03月19日 20時 13分に終了予定です。即決価格は8,267円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ピュアフラワー デンファレ・バラ P-MO-18
【商品説明】
・素材:ガラス、加工花
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 1.27 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※サイズ・カラーなどのご希望がある場合は
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※他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございますのでご了承ください。その際は、別途ご連絡させていただきます。
セラーコード：X079BXHT7J
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落札価格8267円
861 入札履歴
終了
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