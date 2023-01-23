『Julbo(ジュルボ) トレック J4371221 グレイ×レッド【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 12時 17分に出品され05月02日 12時 17分に終了予定です。即決価格は8,267円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Julbo(ジュルボ) トレック J4371221 グレイ×レッド



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 9.91 cm

奥行 : 16.76 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。