『立体世界地図 3d world map 578mm×820mm 職人が1枚1枚手作業で成型 日本製 地理 学習 中学 受験 親勉 知育 イン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 15時 18分に出品され04月05日 15時 18分に終了予定です。即決価格は8,266円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
立体世界地図 3d world map 578mm×820mm 職人が1枚1枚手作業で成型 日本製 地理 学習 中学 受験 親勉 知育 イン
【商品説明】
・※パソコンの環境によっては写真の色味が実際の商品と少し異なる場合がございます。※手作業で成型を行なっているため多少のズレが生じてしまいます。ご了承ください。
・※当サイトの画像転載・複製を固く禁じます。 copying and replication of the contents of this site， images are strictly prohibited.
・※当製品の表記に関しましては、万全を期しておりますが膨大なデータ量の為、誤植がある場合がございます。誤字・誤植などにつきましては、免責とさせて頂きます。
・※立体世界地図の地図データや国旗などの情報は、2021年12月の
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 59.00 cm
奥行 : 83.00 cm
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8266円
754 入札履歴
終了
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