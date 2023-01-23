『子供スーツ 男の子フォーマルスーツ 7点セットボーイズ 子どもスーツ ベビー服 タキシードスーツ 七五三 入園式 卒業式 入学式 卒業式 結【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 07時 00分に出品され03月25日 07時 00分に終了予定です。即決価格は8,266円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

子供スーツ 男の子フォーマルスーツ 7点セットボーイズ 子どもスーツ ベビー服 タキシードスーツ 七五三 入園式 卒業式 入学式 卒業式 結



【商品説明】

・お子様の晴れ舞台に大活躍間違いなしの男の子スーツ！色んなフォーマルシーンで活躍する、セットアップスーツ。卒業式、入学式、誕生日、パーティー、七五三、発表会等お子様の晴れの舞台に是非、お使い下さいませ。

・サイズ: 90/100/1/120/130/140/150/160/170サイズ。子供タキシード： お似合う洋服をお選べるために、購入前には弊社のサイズチャートを参照してください

・メイン素材: 綿、ポリエステル

・吸水性・耐久性に優れた素材を使用した、優しい肌ざわりの肌着です。素敵でかっこいいボーイズにぴったりのフォーマルスーツで ，お子様も大満足して頂きます

・子供スーツの5点セット内容：長袖ジャケット*1 、 ベスト*1、 ロングズボン*1、蝶ネクタ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。