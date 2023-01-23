『ブリヂストン BRIDGESTONE セルフクラブスタンド CCG220 2022年モデル ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 17時 46分に出品され04月18日 17時 46分に終了予定です。即決価格は8,266円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブリヂストン BRIDGESTONE セルフクラブスタンド CCG220 2022年モデル ブラック
【商品説明】
・クラブ5~6本収納可能
・セルフクラブスタンド
・本体素材:ポリエステル
・重さ:約1.1Kg
【サイズ】
高さ : 21.00 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 90.00 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8266円
742 入札履歴
終了
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