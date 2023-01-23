『ZERO AUDIO ハイレゾ対応カナル型イヤホン ZIRCO DUOZA ? M-DWX30-ZD【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 23時 37分に出品され03月27日 23時 37分に終了予定です。即決価格は8,266円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ZERO AUDIO ハイレゾ対応カナル型イヤホン ZIRCO DUOZA ? M-DWX30-ZD



【商品説明】

・【M-DOCKシステム 】MMCXコネクタを採用し、別売のワイヤレスレシーバーやさまざまなコネクタ付ケーブルに切替えることができるゼロオリジナルのケーブルドッキングシステムに対応。

・【ジルコニアハウジング採用】ハウジングに共振周波数が高く艶やかな光沢をもつジルコニアと削り出しアルミニウムを採用。不要な共鳴振動を低減し繊細かつ豊潤なハイレゾ音源をよりクリアーに再生。

・【デュアル・ダイナミック・スピーカー搭載 】2種類のダイナミックドライバーをタンデムマウントしたデュアル・ダイナミック型モデル。CARBO DUOZA IIとは異なるフロントドライバーを搭載、70，000Hzまでの再生周波数帯

CMR-X081B2CNSB

【サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 11.70 cm

奥行 : 16.20 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。