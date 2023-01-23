『J BOARD EX グレー RT-169【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 23時 58分に出品され03月03日 23時 58分に終了予定です。即決価格は8,266円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
J BOARD EX グレー RT-169
【商品説明】
・サイズ : 約 L770×W210×H120(mm)
・対象年齢 : 8歳から
・素材 : ナイロン混合強化ファイバー
・耐荷重 : 約90kgまで
・重量 : 2.6kg
【サイズ】
高さ : 14.00 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 78.50 cm
重量 : 3.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8266円
597 入札履歴
終了
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