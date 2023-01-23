『スウィートマミー Sweet Mommy マザーズバッグ 23L リュック 内側撥水 抱っこ紐したままおろせる ベビーカーフック付き 保温保【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 03時 22分に出品され04月18日 03時 22分に終了予定です。即決価格は8,266円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スウィートマミー Sweet Mommy マザーズバッグ 23L リュック 内側撥水 抱っこ紐したままおろせる ベビーカーフック付き 保温保



【商品説明】

・【10のポケット】??500mlのペットボトルも収納できる！サイドポケット?背中ポケット奥?背中ファスナーポケット?A4ファイルモ楽々入る！メイン収納スペース?メイン蓋側ファスナーポケット??哺乳瓶などの持ち運びに便利！フロント保冷ポケット?フロントメインポケット



【サイズ】

高さ : 17.50 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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