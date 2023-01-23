『スウィートマミー Sweet Mommy マザーズバッグ 23L リュック 内側撥水 抱っこ紐したままおろせる ベビーカーフック付き 保温保【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 03時 22分に出品され04月18日 03時 22分に終了予定です。即決価格は8,266円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スウィートマミー Sweet Mommy マザーズバッグ 23L リュック 内側撥水 抱っこ紐したままおろせる ベビーカーフック付き 保温保
【商品説明】
・【10のポケット】??500mlのペットボトルも収納できる！サイドポケット?背中ポケット奥?背中ファスナーポケット?A4ファイルモ楽々入る！メイン収納スペース?メイン蓋側ファスナーポケット??哺乳瓶などの持ち運びに便利！フロント保冷ポケット?フロントメインポケット
【サイズ】
高さ : 17.50 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 45.00 cm
重量 : 700.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食料品・ペットフードをご検討のお客様へ
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落札価格8266円
308 入札履歴
終了
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