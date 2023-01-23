『G.B.KENT クッションヘアブラシ 高級豚毛 英国王室御用達 CSML クリーニングブラシ付き【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 03時 36分に出品され03月26日 03時 36分に終了予定です。即決価格は8,266円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
G.B.KENT クッションヘアブラシ 高級豚毛 英国王室御用達 CSML クリーニングブラシ付き
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.59 cm
横幅 : 9.40 cm
奥行 : 24.89 cm
重量 : 290.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
G.B.KENT クッションヘアブラシ 高級豚毛 英国王室御用達 CSML クリーニングブラシ付き
¥ 8266
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落札価格8266円
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終了
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