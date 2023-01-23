『キャリーバッグ プチリュバン IATA 基準クリアデラックス キャリーバッグ60 L 外寸：幅40.5×高40.5×奥行60.5cm 小・中犬用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 00時 23分に出品され04月06日 00時 23分に終了予定です。即決価格は8,266円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【カテゴリー】

犬用キャリーバッグ、スリング



【商品名】

プチリュバン IATA 基準クリアデラックス キャリーバッグ60 L 外寸：幅40.5×高40.5×奥行60.5cm 小・中犬用



【ブランド】

プチリュバン



【商品説明】

・IATA基準をクリア商品です、頑丈なハード型です

上部と下部が分解でき、収納しやすくなる

片手でドアを開けられる



・「プチリュバン」ブランドはグローバル株式会社が所有している日本生まれのブランドです。販売取扱いは「プチリュバン」のみとなっております。

※本製品はペットキャリーのみです。

・ペットハウスにもなります。ペットの移動最適



【サイズ】

高さ : 24.00 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 57.00 cm

重量 : 3.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。