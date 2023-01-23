『キャリーバッグ プチリュバン IATA 基準クリアデラックス キャリーバッグ60 L 外寸：幅40.5×高40.5×奥行60.5cm 小・中犬用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 00時 23分に出品され04月06日 00時 23分に終了予定です。即決価格は8,266円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【カテゴリー】
犬用キャリーバッグ、スリング
【商品名】
プチリュバン IATA 基準クリアデラックス キャリーバッグ60 L 外寸：幅40.5×高40.5×奥行60.5cm 小・中犬用
【ブランド】
プチリュバン
【商品説明】
・IATA基準をクリア商品です、頑丈なハード型です
上部と下部が分解でき、収納しやすくなる
片手でドアを開けられる
・「プチリュバン」ブランドはグローバル株式会社が所有している日本生まれのブランドです。販売取扱いは「プチリュバン」のみとなっております。
※本製品はペットキャリーのみです。
・ペットハウスにもなります。ペットの移動最適
【サイズ】
高さ : 24.00 cm
横幅 : 37.00 cm
奥行 : 57.00 cm
重量 : 3.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8266円
672 入札履歴
終了
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