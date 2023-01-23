『キャリーバッグ 犬 ペット 2層 2匹 メッシュ キャスター付き リュックキャリーバッグ キャリーケース 犬 猫 小型犬 中型犬 動物 旅行 遠出【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 08時 30分に出品され04月12日 08時 30分に終了予定です。即決価格は8,266円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品詳細:

カラー:/ブラック/グレー

サイズ:/ワンサイズ

商品説明

柴犬、コーギー、フレンチ・ブルドッグなどの中型犬や小型犬の多頭にも！

ペットとの旅行やお出かけ、通院に

サイズ

約35*26*61cm

※平置き実寸の為、若干の誤差があります。

製品仕様

素材:ポリエステル、その他

キーワード

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