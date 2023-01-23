『ウルティマ トーキョー クラッチバッグ 本革 ポーチ ライル No.77822 メンズ ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 19時 36分に出品され03月17日 19時 36分に終了予定です。即決価格は8,266円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ウルティマ トーキョー クラッチバッグ 本革 ポーチ ライル No.77822 メンズ ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ20cmxヨコ28cm

・ポケットの数:3(外側0/内側3)

・メイン素材: レザー

・留め具の種類: ジッパー

・表地: レザー

・重量:210g



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 20.20 cm

奥行 : 33.20 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ウルティマ

トーキョー

クラッチバッグ

本革

ポーチ

ライル

No.77822

メンズ

ブラック