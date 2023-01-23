『USBGear USB 2.0 オーディオアダプターボックス ライン入力とマイク入力付き【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 01時 40分に出品され03月13日 01時 40分に終了予定です。即決価格は8,266円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

USBGear USB 2.0 オーディオアダプターボックス ライン入力とマイク入力付き



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.30 cm

横幅 : 11.20 cm

奥行 : 15.10 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。