『USBGear USB 2.0 オーディオアダプターボックス ライン入力とマイク入力付き【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 01時 40分に出品され03月13日 01時 40分に終了予定です。即決価格は8,266円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
USBGear USB 2.0 オーディオアダプターボックス ライン入力とマイク入力付き
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.30 cm
横幅 : 11.20 cm
奥行 : 15.10 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8266円
972 入札履歴
終了
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