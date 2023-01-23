『送料無料 グルカサンダル レディース 靴 カジュアルシューズ スリッポン おしゃれ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 03時 18分に出品され04月30日 03時 18分に終了予定です。即決価格は8,266円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 春夏に人気の高いドレスサンダル。



こちらは本革の柔らかさとコストパフォーマンスの高さをあわせもつスプリットレザー仕様。



スニーカーやシャワーサンダルなどのカジュアルな装いよりも足元にクラシカルな上品さをプラスできる一足です。



ベルトの根本にはゴムがついてスリッポンのように足入れも楽。



ブランド:SVEC - シュベック -



素材:【アッパー】牛革 / 【ソール】合成ソール



生産国:中国