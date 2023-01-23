『Vixen 天体望遠鏡用アクセサリー 望遠鏡用アタッチメント SX鏡筒バンド90mm 2664-01【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 05時 46分に出品され03月13日 05時 46分に終了予定です。即決価格は8,265円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Vixen 天体望遠鏡用アクセサリー 望遠鏡用アタッチメント SX鏡筒バンド90mm 2664-01
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・商品の重量: 0.154 kilograms
・対応鏡筒:A80M、A80Mf、ED81S(販売終了品)、ED81SII
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 15.80 cm
重量 : 410.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8265円
13 入札履歴
終了
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