『Vixen 天体望遠鏡用アクセサリー 望遠鏡用アタッチメント SX鏡筒バンド90mm 2664-01【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 05時 46分に出品され03月13日 05時 46分に終了予定です。即決価格は8,265円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Vixen 天体望遠鏡用アクセサリー 望遠鏡用アタッチメント SX鏡筒バンド90mm 2664-01



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・商品の重量: 0.154 kilograms

・対応鏡筒:A80M、A80Mf、ED81S(販売終了品)、ED81SII



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 15.80 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。