『Nobsoud Douk Audio T4 PRO Mini 5654 真空管 フォノプリアンプ ホーム ステレオオーディオ プリアンプ ヘ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 14時 20分に出品され03月12日 14時 20分に終了予定です。即決価格は8,264円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Nobsoud Douk Audio T4 PRO Mini 5654 真空管 フォノプリアンプ ホーム ステレオオーディオ プリアンプ ヘ



【商品説明】



CMR-X09LH7ZB9C

【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 22.80 cm

奥行 : 25.40 cm

重量 : 610.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。