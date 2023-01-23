『ベトコ マッド 湯あか 水あか カルキ落とし 3.8L【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 15時 21分に出品され03月10日 15時 21分に終了予定です。即決価格は8,264円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※某おそうじ〇〇業者が作業に必ず使う優れもの あらゆる場所の汚れに 蛇口周りの白結晶カルシウムカルキ水アカ皮脂油等の 汚れに アルミステンレス銅クロムめっきなど表面を綺麗に 出来る唯一の洗剤 マッドを塗布し数分間放置後水洗いしてください ステンレス部で古い物やパネルなどは必ず隅でテスト下さい pH値1原液 性質酸性 希釈率原液~20倍※プロ用です取り扱いにはご注意いただき必ず隅でテストしてからご使用ください
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落札価格8264円
544 入札履歴
終了
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