ベトコ マッド 湯あか 水あか カルキ落とし 3.8L【年末の贈り物】

商品情報

※某おそうじ〇〇業者が作業に必ず使う優れもの あらゆる場所の汚れに 蛇口周りの白結晶カルシウムカルキ水アカ皮脂油等の 汚れに アルミステンレス銅クロムめっきなど表面を綺麗に 出来る唯一の洗剤 マッドを塗布し数分間放置後水洗いしてください ステンレス部で古い物やパネルなどは必ず隅でテスト下さい pH値1原液 性質酸性 希釈率原液~20倍※プロ用です取り扱いにはご注意いただき必ず隅でテストしてからご使用ください