『メルちゃん お人形セット わくわくつうえんセット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 00時 40分に出品され03月14日 00時 40分に終了予定です。即決価格は8,264円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
メルちゃん お人形セット わくわくつうえんセット
【商品説明】
・お風呂に入ると髪がピンクになる
・つうえんブック付き
・セット内容: おかっぱヘアメルちゃん、ワンピース、スモック、ぼうし、くつした、くつ、バッグ、ループタオル、くし、つうえんブック、シール
・メルちゃんと一緒におきがえ練習やあいさつ、ルールを覚えられるつうえんブックで遊びながら保育園や幼稚園での生活が学べます
・対象年齢 :3才以上
【サイズ】
高さ : 14.20 cm
横幅 : 24.40 cm
奥行 : 29.90 cm
重量 : 580.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8264円
16 入札履歴
終了
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