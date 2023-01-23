『レゴ(leg0) テクニック バットマン - バットモービル(TM) 42127 おもちゃ ブロック プレゼント スーパーヒーロー アメコミ S【年末の贈り物】』はヤフオクでから02月13日 17時 01分に出品され02月13日 17時 01分に終了予定です。即決価格は8,264円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 バットモービル・ブラック 42127

・・Style:バットモービル

・世代を超えて愛されてきた、あのスーパーヒーローの愛車をリアルに再現できるレゴテクニック バットマン - バットモービル(42127)

・2022年公開の「THE BATMAN-ザ・バットマン-」 に登場するバットモービルのレプリカモデル。

・光るライトブロックで迫力アップ透明なリアエンジンは赤く、フロントグリルは黄色に輝きます。

・前輪のステアリングや後輪のデフギア、可動式ピストン、回転する炎パーツ、開閉式のドアとボンネットなど、驚きの機能を満載

・伝説のスーパーヒーローにオマージュを捧げる本セットは、バットマンやスーパーヒーローの乗りものに目がないお子さまや大人の方へのギフトにぴったりです。(対象年齢:10才以上)