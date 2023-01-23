『okayo GPA-680DU 対応キャリングバッグ (通常タイプ)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 05時 46分に出品され03月13日 05時 46分に終了予定です。即決価格は8,264円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

okayo GPA-680DU 対応キャリングバッグ (通常タイプ)



【商品説明】

・okayo GPA-680DU 対応キャリングバッグ CB-650

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 33.80 cm

奥行 : 38.20 cm

重量 : 290.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。