『okayo GPA-680DU 対応キャリングバッグ (通常タイプ)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 05時 46分に出品され03月13日 05時 46分に終了予定です。即決価格は8,264円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
okayo GPA-680DU 対応キャリングバッグ (通常タイプ)
【商品説明】
・okayo GPA-680DU 対応キャリングバッグ CB-650
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 33.80 cm
奥行 : 38.20 cm
重量 : 290.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8264円
951 入札履歴
終了
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