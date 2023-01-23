Nature スマートリモコン Nature Remo 3 ネイチャーリモ Remo-1W3 Alexa/Google Home/Siri対応【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品概要】

【Nature Remo とは】シリーズ累計販売台数60万台突破！テレビや雑誌、SNSでも話題のスマートリモコン。

【Nature Remo 3の特徴】温度・湿度・照度・人感センサーを搭載。mornin plusとQrio Lock（Q-SL2）も操作可能な、フラッグシップモデル。

【スマートリモコンでできること】今ある家電はそのままに、スマートフォンから家電を操作。複数のリモコンをスマートフォンひとつにまとめられます。

【オートメーションで家電を自動化】外出先からエアコンをONにして温かい部屋に帰るのはもちろん、オートメーションを利用して、時間や位置情報、搭載されたセンサーを使って部屋の状況に応じて自動で家電の操作が可能になります。

【転売行為の禁止について】当社商品の転売、オークションサイト等での出品・販売を目的とした当社商品の購入申込みは、直接の申込み又は第三者を通じた申込みを問わず、固くお断りさせていただいております。



【商品説明】

【Nature Remo とは】シリーズ累計販売台数50万台突破！テレビや雑誌、SNSでも話題のスマート



【当店からの連絡】