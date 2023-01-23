『Nature スマートリモコン Nature Remo 3 ネイチャーリモ Remo-1W3 Alexa/Google Home/Siri対応【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 10時 09分に出品され03月25日 10時 09分に終了予定です。即決価格は8,264円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
【Nature Remo とは】シリーズ累計販売台数60万台突破！テレビや雑誌、SNSでも話題のスマートリモコン。
【Nature Remo 3の特徴】温度・湿度・照度・人感センサーを搭載。mornin plusとQrio Lock（Q-SL2）も操作可能な、フラッグシップモデル。
【スマートリモコンでできること】今ある家電はそのままに、スマートフォンから家電を操作。複数のリモコンをスマートフォンひとつにまとめられます。
【オートメーションで家電を自動化】外出先からエアコンをONにして温かい部屋に帰るのはもちろん、オートメーションを利用して、時間や位置情報、搭載されたセンサーを使って部屋の状況に応じて自動で家電の操作が可能になります。
【転売行為の禁止について】当社商品の転売、オークションサイト等での出品・販売を目的とした当社商品の購入申込みは、直接の申込み又は第三者を通じた申込みを問わず、固くお断りさせていただいております。
【商品説明】
【Nature Remo とは】シリーズ累計販売台数50万台突破！テレビや雑誌、SNSでも話題のスマート
【当店からの連絡】
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落札価格8264円
487 入札履歴
終了
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