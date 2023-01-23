『アウターウェア ザナックス(Xanax) 長袖ハーフジップブレーカージャケット ブラック×ホワイト(9001) O BGC2100S【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月08日 05時 12分に出品され05月08日 05時 12分に終了予定です。即決価格は8,264円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 野球 グラウンドコート

【商品名】

ザナックス(Xanax) 長袖ハーフジップブレーカージャケット ブラック×ホワイト(9001) O BGC2100S



【商品説明】

・カラー/ネイビー×ホワイト［5001］、ブラック×ホワイト［9001］

・サイズ/S、M、L、O、XO、2XO

・原産国/中国

・素材/ポリエステル 100％、裏地（ポリエステル 100％、トリコット起毛）



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 15.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。