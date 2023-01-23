『ソフタッチコンセプツ 引っ張り抑止胴輪 M 黒 犬用ハーネス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 04時 58分に出品され03月19日 04時 58分に終了予定です。即決価格は8,264円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソフタッチコンセプツ 引っ張り抑止胴輪 M 黒 犬用ハーネス
【商品説明】
・原産国 :アメリカ合衆国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :13×1.5×34cm
・本体重量 :130g
【サイズ】
高さ : 4.83 cm
横幅 : 7.37 cm
奥行 : 17.53 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8264円
837 入札履歴
終了
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