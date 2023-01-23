『CGOLDENWALL ペット用バリカン ペットクリッパー 回転速度無極調整可能 低騒音 初心者に適用 プロレベル 小型犬 中型犬 大型犬【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 10時 48分に出品され03月22日 10時 48分に終了予定です。即決価格は8,264円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CGOLDENWALL ペット用バリカン ペットクリッパー 回転速度無極調整可能 低騒音 初心者に適用 プロレベル 小型犬 中型犬 大型犬



【商品説明】

・【プロ精度のトリミング用バリカン】丈夫かつ高品質なチタニウムの刃とセラミック製可動式の刃が圧倒的なトリミング経験をお届けします。放熱も早く、長時間の使用が可能です。長時間のご使用の後でも、刃が鋭いまま保たれます。

・【全身カット対応でき】二種類サイズのリミットコームを提供しているため、3ｍｍ、6ｍｍ、9ｍｍ、12ｍｍの四種



【サイズ】

高さ : 11.70 cm

横幅 : 23.70 cm

奥行 : 30.70 cm

重量 : 1.25 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。