『座れる トートバッグ 2way 大きめ 防汚加工 折りたたみ イス 持ち運び スツール アウトドア キャンプ 大型イベント 写生 釣り レジ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 13時 26分に出品され05月03日 13時 26分に終了予定です。即決価格は8,264円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
座れる トートバッグ 2way 大きめ 防汚加工 折りたたみ イス 持ち運び スツール アウトドア キャンプ 大型イベント 写生 釣り レジ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.60 cm
横幅 : 49.40 cm
奥行 : 54.40 cm
重量 : 1.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8264円
349 入札履歴
終了
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