『Kenko サンリオ双眼鏡 コンサート用 8倍 21口径 超軽量&超コンパクト レインプルーフ マルチコーティング マイメロディ SK-CL【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 04時 58分に出品され04月26日 04時 58分に終了予定です。即決価格は8,263円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 双眼鏡、オペラグラス

【商品名】

Kenko サンリオ双眼鏡 コンサート用 8倍 21口径 超軽量&超コンパクト レインプルーフ マルチコーティング マイメロディ SK-CL



【商品説明】

・(C) 21 SANRIO CO.，LTD.APPR. NO. S620399

・【ツイストアップ＆大きめの見口】見口を回転させて簡単にアイポイントを調節できます。また、大きめの見口でまつ毛が当たりにくく、ストレスなく見ることができます。

・【ニュートラル性の高い視界】色の再現性が高く、クリアできれいな像を楽しめます。

・【マルチコート（高透過多層膜）採用】高い光の透過で、抜けのいい明るい視界を実現しました。

・【レインプルーフ設計】突然の雨に濡れても安心。

・【超軽量コンパクトタイプ】重量たったの170g。軽量かつコンパクトで、折りたためばさらに小



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 15.20 cm

奥行 : 15.80 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。