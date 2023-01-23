『鵜沢ネット ダブルダッチ・ダブルス用蛍光色・スクールパック 10本1組 8mm×4.2m・ポリエステル 15414【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 20時 49分に出品され04月03日 20時 49分に終了予定です。即決価格は8,263円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ダブルダッチ競技に最適のジャンピングロープ。下記は営業日で数えての出荷目安、ご注文後3〜7営業日後の出荷となります