『ブラウン シリーズ3 メンズ電気シェーバー 3枚刃 3030s 丸ごと水洗い可【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 07時 12分に出品され03月17日 07時 12分に終了予定です。即決価格は8,263円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブラウン シリーズ3 メンズ電気シェーバー 3枚刃 3030s 丸ごと水洗い可
【商品説明】
・サイズ:幅57×奥行48×高さ156mm
・本体重量(kg):
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 15.60 cm
奥行 : 22.20 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8263円
874 入札履歴
終了
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