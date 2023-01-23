『GARDENA(ガルデナ)芝生鋏 ロングハンドル 直立作業用 12100-20【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 13時 07分に出品され03月24日 13時 07分に終了予定です。即決価格は8,263円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GARDENA(ガルデナ)芝生鋏 ロングハンドル 直立作業用 12100-20
【商品説明】
・ハンドル 長さ：90cm
・刃：長さ 14cm ストレート刃。180(左右90)回転し角度調整可能。摩擦を軽減する付着防止コーティングされ刃
・特長：屈まずに直立のまま作業できる。安全ロック付きの握りやすい柄
・配送物の内容: GARDENAコンフォートロングハンドル芝生鋏 x 1
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 118.00 cm
重量 : 1.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
GARDENA(ガルデナ)芝生鋏 ロングハンドル 直立作業用 12100-20
¥ 8263
GARDENA(ガルデナ)芝生鋏 ロングハンドル 直立作業用 12100-20
¥ 8263
GARDENA(ガルデナ)芝生鋏 ロングハンドル 直立作業用 12100-20
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GARDENA(ガルデナ)芝生鋏 ロングハンドル 直立作業用 12100-20
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落札価格8263円
417 入札履歴
終了
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