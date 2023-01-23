『ホーエイ 鳥かご 35ロング ブルー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 04時 25分に出品され04月21日 04時 25分に終了予定です。即決価格は8,263円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ホーエイ 鳥かご 35ロング ブルー



【商品説明】

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :37×41.5×76cm

・本体重量:4.35kg



【サイズ】

高さ : 14.50 cm

横幅 : 42.00 cm

奥行 : 75.00 cm

重量 : 6.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。