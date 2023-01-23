『明和グラビア 防滑消臭マット INSF-03 130×190cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 20時 53分に出品され04月09日 20時 53分に終了予定です。即決価格は8,263円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「明和グラビア」より引用"



【商品名】

明和グラビア 防滑消臭マット INSF-03 130×190cm



【商品説明】

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :130×190×0.2cm

・本体重量 :3300g



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 130.00 cm

重量 : 3.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。