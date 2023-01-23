『アイダディ 5020本革トートバッグ 5020-15 グレー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 09時 11分に出品され03月20日 09時 11分に終了予定です。即決価格は8,263円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アイダディ 5020本革トートバッグ 5020-15 グレー



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー， 取り外し可能

・タテ29cmxヨコ(上部45cmx底部32cm)xマチ13.5cm

・ポケットなし

・収納可能サイズ: 10L以下

・留め具の種類: 無し

・表地: 本革(牛革)

・重量:730g



【サイズ】

高さ : 10.92 cm

横幅 : 31.50 cm

奥行 : 34.79 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アイダディ

5020本革トートバッグ

5020-15

グレー