『CARNEL 1/43 スズキ ジムニー XC (JB64W) 2018 Kinetic Yellow/ブラックルーフ 完成品 CN4318【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 09時 33分に出品され04月01日 09時 33分に終了予定です。即決価格は8,262円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CARNEL 1/43 スズキ ジムニー XC (JB64W) 2018 Kinetic Yellow/ブラックルーフ 完成品 CN4318



【商品説明】

・2018年に20年ぶりに4代目へとフルモデルチェンジしたスズキジムニーを1/43スケールダイキャストでモデル化。

・CARNEL 1/43スケール、ダイキャスト製ミニカー。

・版権元商品化許諾申請済



【サイズ】

高さ : 7.10 cm

横幅 : 7.20 cm

奥行 : 15.70 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ CARNEL

1/43

スズキ

ジムニー

XC

(JB64W)

2018

Kinetic

Yellow/ブラックルーフ

完成品

CN4318