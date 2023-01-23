『CARNEL 1/43 スズキ ジムニー XC (JB64W) 2018 Kinetic Yellow/ブラックルーフ 完成品 CN4318【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 09時 33分に出品され04月01日 09時 33分に終了予定です。即決価格は8,262円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CARNEL 1/43 スズキ ジムニー XC (JB64W) 2018 Kinetic Yellow/ブラックルーフ 完成品 CN4318
【商品説明】
・2018年に20年ぶりに4代目へとフルモデルチェンジしたスズキジムニーを1/43スケールダイキャストでモデル化。
・CARNEL 1/43スケール、ダイキャスト製ミニカー。
・版権元商品化許諾申請済
【サイズ】
高さ : 7.10 cm
横幅 : 7.20 cm
奥行 : 15.70 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8262円
286 入札履歴
終了
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