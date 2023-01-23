『Acer PKB910 ゲーミングキーボード Predator Aethon 300 PKB910 バックライト 英字配列104キー USB【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月08日 14時 59分に出品され05月08日 14時 59分に終了予定です。即決価格は8,262円に設定されています。現在705件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Acer PKB910 ゲーミングキーボード Predator Aethon 300 PKB910 バックライト 英字配列104キー USB



【商品説明】

・5000万回クリックの耐久性

・Cherry ブルースイッチ搭載

・スイッチタイプ：Cherry スイッチ (MX 青軸)、有線/無線：有線、バッテリー / 消費電力：< 100mA、材質：ABS樹脂 （トップカバー）+ ABS樹脂 （ボトムケース）、キーボードのサイズ：スタンダード US 104キー + UK 105キー（メディアキー含む）、パームレスト：なし、ケーブルタイプ：編み加工、金メッキUSB、ケーブルの長さ：1.8m、動作寿命（キーストローク）：5000万回、MCU (Micro Controller Unit)プロセッサー：32 bit MCU、オンボードメモリ/プロファイル設定1、



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 48.80 cm

重量 : 1.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。