『SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレスビーンズ ミラーレンズモデル SABE-0712 DMBR2 デミブラウン2【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 11時 58分に出品され03月12日 11時 58分に終了予定です。即決価格は8,262円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレスビーンズ ミラーレンズモデル SABE-0712 DMBR2 デミブラウン2



【商品説明】

・サイズ：高さ4? 横幅14?、重さ：16g

・フレームカラー：デミブラウン2、レンズカラー：シルバーミラー×クリア

・付属品：セミハードケース、取扱説明書

・可視光線透過率：45%（晴天～曇天向き）

・紫外線透過率：0.1%以下（UVカット率99.9%以上）



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 8.70 cm

奥行 : 17.40 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。