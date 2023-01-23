『SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレスビーンズ ミラーレンズモデル SABE-0712 DMBR2 デミブラウン2【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 11時 58分に出品され03月12日 11時 58分に終了予定です。即決価格は8,262円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレスビーンズ ミラーレンズモデル SABE-0712 DMBR2 デミブラウン2
【商品説明】
・サイズ：高さ4? 横幅14?、重さ：16g
・フレームカラー：デミブラウン2、レンズカラー：シルバーミラー×クリア
・付属品：セミハードケース、取扱説明書
・可視光線透過率：45%（晴天～曇天向き）
・紫外線透過率：0.1%以下（UVカット率99.9%以上）
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 8.70 cm
奥行 : 17.40 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラス BW-024 BW-0240F マットブラック SMOKE
¥ 8261
RUDY PROJECT(ルディプロジェクト) トラリクスレンズクリア 0439-LE391103
¥ 8261
Dragon Mens Rune Rectangular Sunglasses， Matte Black/Orange Ion， 58 mm 並行輸入品
¥ 8260
RUDYPROJECT サングラス アクセサリー インパルス マヤ ヴァルカン 共通 クリップオン ホワイト 61x36mm
¥ 8260
Supertrip プロフェッショナルスキーゴーグル 男女兼用 ダブルレンズ 曇り止め 大きな球面スキー ユニ マルチカラー スノーゴーグル グレー Revo ミラ 並行輸入
¥ 8260
Global Vision Eyewear Hercules 7 ゴルフ テニス スポーツ ANSI Z87.1 安全サングラス 2ペア ブルー＆パープルフレーム フラッシュミラーレンズ付き 並行輸入
¥ 8260
SWANS スワンズ スポーツグラス ER1-0167 DMSM er-1 偏光ULTRAレンズ Y-258
¥ 8260
Calcutta Carolina Sunglasses (Black Frame w/ Blue Mirror Lenses)並行輸入
¥ 8260
SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス ライオンシン ミラーレンズ モデル LI SIN-1701 BK ブラック×ブラック×ブラック
¥ 8260
OAKLEY オークリー 正規品 サングラス STRINGER ストリンガー OO9315-1255 US FIT リード/ブラックイリジウム
¥ 8260
SWANS(スワンズ) 日本製 サングラス スペアレンズ スプリングボック用 交換レンズ L-SPB-0415_LICBL 0415 ULT
¥ 8260
SWANS (スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス エアレス リーフ フィット SALF-0168 GMR ダークガンメタリック×ライトシ
¥ 8260
RUDY PROJECT(ルディプロジェクト) ロードバイク スポーツサングラス サイクリング 自転車 アルティメイタムショック クリスタル
¥ 8260
【UNDER ARMOUR】 アンダーアーマー サングラス UA0011/S KB7 ライトグレー 国内正規品
¥ 8260
Bolle X1000 RL ASAF Sunglasses， Smoke
¥ 8260
オークリー（OAKLEY）（メンズ、レディース）サングラス マーセナリー 東京 MERCENARY TOKYO20 94241568
¥ 8260
ウベックス サングラス LGL 51 ブラックマット(レッド) Free Size
¥ 8259
スワンズ LUNAルナ 偏光レンズモデル BRBK(BRBK)
¥ 8259
落札価格8262円
955 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！