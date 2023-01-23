『ANDTHREEX ゴルフ ヘッドカバー ドライバー フェアウェイウッド ユーティリティ 高級レザー ブラック ホワイト レッド グレー ネ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 19時 52分に出品され05月04日 19時 52分に終了予定です。即決価格は8,262円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ANDTHREEX ゴルフ ヘッドカバー ドライバー フェアウェイウッド ユーティリティ 高級レザー ブラック ホワイト レッド グレー ネ



【商品説明】

・素材：合成皮革



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 34.40 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。