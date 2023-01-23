『Sumeriy 防草シート 1m×50m 厚手 高密度 高透水 高耐久 除草シート 雑草対策 庭 通路 物干し場 ウッドデッキの下など 雑草【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 14時 50分に出品され03月23日 14時 50分に終了予定です。即決価格は8,261円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Sumeriy 防草シート 1m×50m 厚手 高密度 高透水 高耐久 除草シート 雑草対策 庭 通路 物干し場 ウッドデッキの下など 雑草防止 固定ピン125本と黒丸125枚付き
【商品説明】
・【優れた遮光性】Sumeriy防草シートは遮光率最大98.9％に達します。光を遮断して光合成を防止すくことによって、頑固な雑草にも効果的成長を抑制し、雑草防止の悩みから解放！
・【商品仕様】不織布サイズ：1m×50m、重量：約5000gです。 また、スチールUピン15?×100本、スチールUピン10?×25本、黒丸×125枚、合わせてご利用可能、より便利に設置できます。
・【幅広く使用】除草剤を使用しないため、環境を汚染しません。 建物の周辺（歩道、日光浴場、ウッドデッキ下、庭）、果樹園、菜園、畑、路肩、空き地など幅広くご利用いただけ
【サイズ】
高さ : 17.50 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 112.00 cm
重量 : 6.05 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8261円
486 入札履歴
終了
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