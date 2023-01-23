『Kenko 天体望遠鏡アクセサリー Sky Explorer プローセルアイピース PL6.3mm 接眼レンズ 492345【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 11時 11分に出品され03月04日 11時 11分に終了予定です。即決価格は8,261円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Kenko 天体望遠鏡アクセサリー Sky Explorer プローセルアイピース PL6.3mm 接眼レンズ 492345



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 7.10 cm

奥行 : 12.40 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※パッケージリニューアルにより、お客様のお手元に届く商品のデザインや仕様が掲載内容と異なる場合があります。