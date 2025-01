TOKIO LIVE TOUR +PLUS+ & OVER 30s WORLD【通常盤】 [DVD](未使用の新古品)【2024年最新】

商品情報

(未使用の新古品)

TOKIO LIVE TOUR +PLUS+ & OVER 30s WORLD【通常盤】 [DVD]



【メーカー名】

ジェイストーム



【メーカー型番】





【ブランド名】

ジェイストーム



【商品説明】

TOKIO LIVE TOUR +PLUS+ & OVER 30s WORLD【通常盤】 [DVD]

内容(「キネマ旬報社」データベースより) TOKIOの約5年振りのライブDVD。3月に行われた「TOKIO LIVE TOUR 2011 +PLUS+」の日本武道館公演の模様と2009年9月に行われた「TOKIO LIVE TOUR OVER 30’s WORLD」の名古屋公演の模様を収録。いいところはそのままに進化した彼らの姿を堪能できる。 内容(「Oricon」データベースより) 前作から約5年ぶりとなるライブDVDが登場!2011年3月から行われた「TOKIO LIVE TOUR +PLUS+」日本武道館公演と、2009年9月から行われた「TOKIO LIVE TOUR OVER 30’s WORLD」名古屋ガイシホール公