『ブレスレット レディース 2連ブレス バー チェーン 上品 プラチナコーティング プレゼント 彼女 妻 娘 女性 20代30代40代50代 人気【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 17時 39分に出品され03月08日 17時 39分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品詳細】

・周囲：約16cm+3cm調整可能

・素材：石…CZ(キュービックジルコニア)

地金…シルバー925 プラチナコーティング

・石：約1.2mm*13 (0.14カラット相当)

・バー：22mm/24mm



・ブランド ：RainbowGirl(レインボーガール)



【金属アレルギー対応】



【ギフト対応】



【用途】

自分へご褒美 大切な人への贈り物 クリスマスプレゼント Xmasプレゼント バレンタイン 誕生日プレゼント ホワイトデーお返し 誕生日祝い 母の日ギフト 還暦祝い 出産祝い 入学祝い 卒業祝い 就職祝い 成人式 敬老の日 記念日 結婚記念日 成人祝い 自分用 普段使い オフィス 仕事 ビジネス 旅行 二次会 パーティー ギフト 結婚式 ブライダルアクセサリー お呼ばれ デート パーティー イベント



【対象】

10代 20代 30代 40代 50代 60代 女性 娘 姉 妹 嫁 奥さん 妻 彼女 母 上司 自分 友達 友人 知人 レディース 高校生 大学生 社会人



【関連ワード 】

チェーンブレスレット ゴールド 重ね付け 上品 シンプル オシャレ おしゃれ カジュアル さり気ない 豪華 ラグジュアリー かわいい キラキラ アクセサリー

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ ブレスレット

レディース



2連ブレス

バー

チェーン

上品

プラチナコーティング

プレゼント

彼女

妻

娘

女性

20代30代40代50代

人気