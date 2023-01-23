『スワロフスキー 指輪 アクセサリー ヴィットーレ 52 リング シルバー ホワイト レディース SWAROVSKI 5656300【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 07時 59分に出品され03月11日 07時 59分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スワロフスキー 指輪 アクセサリー ヴィットーレ 52 リング シルバー ホワイト レディース SWAROVSKI 5656300 RE VITTORE SILVER WHITE



SWAROVSKI（スワロフスキー）の指輪が入荷しました繊細なストーンを敷き詰めた、上品で高級感漂うデザイン。華奢なシェイプで主張しすぎず、さまざまなコーディネートに馴染んでくれます。年代問わずご愛用いただける一品は、プレゼントにもぴったりです。

・カラー：SILVER WHITE

・サイズ：50(約9号):5656303、52(約10〜12号):5656300、幅：約0.1cm

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・重量：約1.1g

・素材：ロジウムコーティング ジルコニア

・開閉：-

・内部：-

・外部：-

・その他：-

・付属品：純正BOX



＊ 日本流通自主管理協会の正会員企業で安心。店内すべて本物・正規品です。

＊ 全国どこでも税込3，980円以上で送料無料(ie15)

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