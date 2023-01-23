『指輪 ピンキーリング キュービックジルコニア シルバー シンプル 2連 V字 レディース 送料無料 セール SALE【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 00時 25分に出品され04月13日 00時 25分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品コード 20141118500s 発送は2週間ほどです
材質 シルバー925(品質を保証するsv925の刻印)
宝石名 キュービックジルコニア 5石
デザインの大きさ 最大幅 約 4ミリ 最小幅 約 約 2.3ミリ
指輪 シルバー925 ピンキーリング キュービックジルコニア シンプル 2連 V字 レディース
ひとつひとつ手作り加工
本物のジュエリー工房ならではのオリジナルリング
優しさ付け心地で普段使いにぴったり年齢をとわずに身に付けられます 1本使いでシンプルに他リングと重ねておシャレアップにと使いこなせます
サイズ直しは1−16号までサービス 文字入れは有料ですが加工可能です
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落札価格8260円
385 入札履歴
終了
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