指輪 ピンキーリング キュービックジルコニア シルバー シンプル 2連 V字 レディース 送料無料 セール SALE【2025年度カレンダ】

商品情報

商品コード 20141118500s 発送は2週間ほどです



材質 シルバー925(品質を保証するsv925の刻印)

宝石名 キュービックジルコニア 5石

デザインの大きさ 最大幅 約 4ミリ 最小幅 約 約 2.3ミリ



指輪 シルバー925 ピンキーリング キュービックジルコニア シンプル 2連 V字 レディース

ひとつひとつ手作り加工

本物のジュエリー工房ならではのオリジナルリング

優しさ付け心地で普段使いにぴったり年齢をとわずに身に付けられます 1本使いでシンプルに他リングと重ねておシャレアップにと使いこなせます

サイズ直しは1−16号までサービス 文字入れは有料ですが加工可能です



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