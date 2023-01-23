『アウトレット品 屏風 屏風のみ 13号 三曲屏風 金沢絹目（木目) 330090-13 23a-ya-0233【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 11時 12分に出品され03月26日 11時 12分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アウトレット品。見本使用、展示品です。

アウトレット品 屏風 屏風のみ 13号 三曲屏風 金沢絹目（木目) 330090-13 幅100〜105cm (23a-ya-0233) インテリア ディスプレイ 見切処分品